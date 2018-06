Charli XCX z nowym utworem. Posłuchaj "5 In The Morning"

Do sieci trafił nowy numer wokalistki Charli XCX. "5 In the Morning" zwiastuje długo wyczekiwany, trzeci album Brytyjki.

Charli XCX zaprezentowała kolejną zapowiedź płyty /John Salangsang/REX/Shutterstock / East News

"Zamierzam wypuścić w tym roku mnóstwo muzyki i teledysków. Będziecie mieli mnie dość" - napisała na Twitterze Charli XCX.



Następnego dnia do sieci trafił jej utwór "5 In the Morning" wyprodukowany przez The Invisible Man. Numer swoją nieoficjalną premierę miał na początku maja na koncercie w Glendale w stanie Arizona w ramach trasy Taylor Swift "Reputation World Tour".

Singel zwiastuje trzeci oficjalny album Charli XCX, który ma ukazać się jeszcze w tym roku. Na płycie znajdą się też numery "Boys" oraz "After the Afterparty".

W zeszłym roku Brytyjka wydała natomiast dwa mixtape'y - "Pop" oraz "Number 1 Angel".



Posłuchaj "5 In The Morning":