Charli XCX przeprasza fanów za wpadkę na trasie z Taylor Swift

​Charli XCX przeprosiła fanów za wpadkę z garderobą, która przytrafiła jej się podczas pierwszego koncertu na trasie z Taylor Swift.

Chrali XCX podczas koncertu w Arizonie /Rick Scuteri/Invision /AP/Fotolink

We wtorek (8 maja) występem w Glendale w Arizonie Taylor Swift rozpoczęła swoją trasę koncertową promującą jej nowa płytę "Reputation". Amerykańską gwiazdę wspierają swoimi występami Camila Cabello oraz Charli XCX.

Reklama

Ta druga zaliczyła wstydliwą wpadkę podczas swojego koncertu. W pewnym momencie jej różowy top opadł, obnażając pierś wokalistki.

"Myślę, że uratowałam sytuację, ale bardzo przepraszam, jeśli kogoś uraziłam, naprawdę nie chciałam. Słowo!" - tłumaczyła w relacji na Instagramie Charli XCX.

Wokalistka opublikowała również post, w którym podzieliła się wrażeniami z pierwszego koncertu na trasie. "O mój Boże! Wczorajsza noc była jak sen! Taylor pozamiatała, Camila pozamiatała! Jestem taka podekscytowana tą trasą!" - napisała Charli XCX.



Tego wieczoru Camila i Charli XCX dołączyły do Swift również podczas jej koncertu, by wspólnie z nią zaśpiewać utwór "Shake It Off" - jeden z jej największych przebojów, pochodzący z poprzedniej płyty "1989".