Charles Aznavour trafił do szpitala. Koncert w Rosji odwołany

93-letni francuski piosenkarz Charles Aznavour trafił do szpitala w środę (25 kwietnia) w Petersburgu, gdy poczuł się źle na próbie; planowany koncert odwołano. Według mediów francuskich piosenkarz ma w czwartek powrócić z Rosji do Francji.

Charles Aznavour ma problemy ze zdrowiem - zdjęcie z 13 marca 2018 r. / FABRICE COFFRINI / AFP

Charles Aznavour miał wystąpić w środę w petersburskiej sali koncertowej. Agencje informacyjne powiadomiły w środę wieczorem, że koncert został odwołany i przeniesiony na przyszły rok w związku z niezadowalającym stanem zdrowia artysty.

Media rosyjskie podają w czwartek rano za francuskim "Le Parisien", że Aznavour nie pozostanie w szpitalu, gdzie przeszedł badania, lecz tego dnia wróci do Francji.

Francuski piosenkarz pochodzenia ormiańskiego, aktor, kompozytor i autor tekstów, występował w Rosji wielokrotnie, w różnych latach. Przed obecnym występem wspominał w wywiadzie dla gazety "Izwiestija", że w jego domu rodzinnym mówiło się po rosyjsku, a każdy przyjazd do Rosji jest dla niego szczególny.



Aznavour jest wykonawcą znanych na całym świecie przebojów, jak "Isabelle", "Les Comediens", "For me formidable". Do wielu ze swoich piosenek sam napisał muzykę i słowa. W początkach swojej kariery towarzyszył na scenie Edith Piaf.

Wideo "Emmenez-moi" Charles AZNAVOUR

W ciągu trwającej 70 lat kariery artystycznej napisał ponad tysiąc piosenek i sprzedał 180 mln płyt. Charles Aznavour, który często jest nazywany francuskim Frankiem Sinatrą, urodził się 22 maja 1924 r. w Paryżu jako syn ormiańskich imigrantów.

Karierę rozpoczął w latach 40. Jego największe przeboje to m.in.: "La Boheme", "Isabelle", "Hier Encore", "She". Współpracował też z takimi artystami jak: Edith Piaf, Fred Astaire, Frank Sinatra, Andrea Bocelli, Bing Crosby, Ray Charles, Bob Dylan. Aznavour zagrał w ponad 60 filmach, m.in. w "Blaszanym bębenku" niemieckiego reżysera Volkera Schloendorffa.