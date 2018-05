Charles Aznavour przekłada kolejne koncerty po wypadku

Francuski piosenkarz Charles Aznavour po złamaniu ręki musiał zmienić swe koncertowe plany. 93-Letni pieśniarz nie odwołuje tournee, a jedynie przekłada je o miesiąc.

Charles Aznavour ma problemy ze zdrowiem - zdjęcie z 13 marca 2018 r. / FABRICE COFFRINI / AFP

Urodzony w Armenii francuski piosenkarz Charles Aznavour został zwolniony w poniedziałek (14 maja) ze szpitala, gdzie był przyjęty po złamaniu kości ramieniowej. Złamanie to skutek upadku w miniony weekend we własnym domu na południu Francji, poinformował AFP rzecznik piosenkarza.

93-letni piosenkarz opuścił szpital z "lewą rękę w szynie, którą będzie musiał pozostawić do końca maja" - napisano w oświadczeniu.



Koncerty, które Aznavour miał dawać w tym miesiącu w Japonii i Uzbekistanie, zostaną przełożone na później. Jak zapowiada rzecznik, Charles Aznavour wznowi swoją trasę 5 czerwca w Monako, przed Aluna Festival (południe Francji). Wcześniej, bo 22 maja, świętować będzie swoje 94. urodziny.

Planowane miejsca koncertów to ponadto: Palmanova (Włochy), Londyn, Marbella, Niemcy, Chorwacja, Stany Zjednoczone, Sydney, Kijów i Bruksela.

Artysta planuje powrócić do Francji dopiero 8 listopada. Jesienią Aznavour zapowiada jeszcze koncerty w Tours, Saint-Etienne, Rouen, Dijon i Strasburgu.

Aznavour jest wykonawcą znanych na całym świecie przebojów, jak "Isabelle", "Les Comediens", "For me formidable". Do wielu ze swoich piosenek sam napisał muzykę i słowa. W początkach swojej kariery towarzyszył na scenie Edith Piaf.

Wideo "Emmenez-moi" Charles AZNAVOUR

W ciągu trwającej 70 lat kariery artystycznej napisał ponad tysiąc piosenek i sprzedał 180 mln płyt. Charles Aznavour, który często jest nazywany francuskim Frankiem Sinatrą, urodził się 22 maja 1924 r. w Paryżu jako syn ormiańskich imigrantów.

Karierę rozpoczął w latach 40. Jego największe przeboje to m.in.: "La Boheme", "Isabelle", "Hier Encore", "She". Współpracował też z takimi artystami jak: Edith Piaf, Fred Astaire, Frank Sinatra, Andrea Bocelli, Bing Crosby, Ray Charles, Bob Dylan. Aznavour zagrał w ponad 60 filmach, m.in. w "Blaszanym bębenku" niemieckiego reżysera Volkera Schloendorffa.