Śmierć 39-letniego Chady zszokowała jego fanów i kolegów z branży. Głos zabrała również jego była dziewczyna, raperka Gabi.

Chada zmarł 18 marca w wieku 39 lat /materiały prasowe

Tomasz Chada zmarł w szpitalu psychiatrycznym w Rybniku z 18 na 19 marca w wieku 39 lat. Śmierć potwierdziła jego wytwórnia Step Records.

Reklama

"W nocy z soboty na niedzielę (z 18 na 19 marca - przyp. red.) zmarł Tomasz Chada, wieloletni reprezentant Step Records, a przede wszystkim nasz Przyjaciel. Pogrążeni w smutku, prosimy o okazanie szacunku Rodzinie Tomka w tym bardzo trudnym czasie. Ekipa Step Records" - czytamy na oficjalnym profilu wytwórni.

Raper 14 marca został przywieziony do szpitala w Mysłowicach, gdzie trafił z poważnym urazem kręgosłupa po tym, jak wyskoczył z okna na trzecim piętrze. Według nieoficjalnych informacji raper miał zażyć środki odurzające tuż przed zdarzeniem.



18 marca Chada w szpitalu miał wszcząć awanturę, która zakończyła się wezwaniem policji, skuciem pacjenta, a ostatecznie decyzją o przetransportowaniu go do szpitala psychiatrycznego w Rybniku. Raper zmarł tam w trakcie badań na izbie przyjęć.

W związku z niejasnymi okolicznościami śmierci prokuratura w Gliwicach wszczęła śledztwo pod kątem niedopełnienia obowiązków i ewentualnego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy policji, a także pracowników szpitali.

Według rzeczniczki szpitala psychiatrycznego w Rybniku, w ich placówce nie miały miejsca żadne niestandardowe i odbiegające od normy zdarzenia, a pacjent zmarł w wyniku zatrzymania akcji serca.



Śmierć Chady skomentowała także jego była partnerka, Gabriela "Gabi" Gawryszewska, związana z kolektywem Ciemna Strefa.

"Szkoda mi go jako człowieka. Niestety, nałóg zabija. Myślę, że problem tkwił w jego nałogu. To był bardzo dobry człowiek. Tylko był bardzo pogubiony. To nie była jego pierwsza próba samobójcza. Jak byłam w nim w związku to miał także kilka prób, też walczyłam o jego życie. Jest to ogromna strata dla muzyki. Dla świata hip-hopu" - stwierdziła w rozmowie z serwisem Pikio.pl.

Tomasz Chada na polskiej scenie rapowej był aktywny od drugiej połowy lat 90. Jako 18-latek pojawił się gościnnie na albumie "Skandal" Molesty.

Łącznie wydał sześć solowych albumów studyjnych, z czego trzy z nich pokryły się złotem ("WGW", "Jeden z was", "Syn Bogdana"), a jeden platyną ("Efekt porozumienia"). Na swoim koncie Chada miał także wspólny krążek z Pihem ("O nas dla was" z 2003 roku) oraz z Bezczelem i ZBUK-iem ("Kontrabanda: brat bratu bratem" z 2015 roku).

W trakcie całej swojej kariery raper miał okazję współpracować z najważniejszymi i najpopularniejszymi przedstawicielami gatunku: DJ 600V, Peją, Warszafskim Deszczem, Wzgórzem Ya-Pa 3, Sokołem, WWO, HiFi Bandą, Fu, Sobotą, Donatanem, Kaenem, Hukosem i duetem WhiteHouse.

Clip Z.B.U.K.U, Bezczel, Chada Brat bratu bratem

Sprawdź tekst utworu "Brat Bratu Bratem" w serwisie Teksciory.pl