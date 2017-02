Cezary Pazura interpretuje "Przez twe oczy zielone"

Hit Zenka Martyniuka i grupy Akcent wciąż bije rekordy popularności. Na swój sposób zinterpretować postanowił go Cezary Pazura.

"Dziś coś zupełnie innego i to wszystko przez was. To jest wasz pomysł. Ja tylko jestem wykonawcą, potulnym wykonawcą. Będę czytał literaturę. Piosenki, które znacie i lubicie jako aktor, czyli na poważnie" - zapowiedział na wstępie Pazura.

Reklama

Recytację przeboju disco polo zobaczono od 8 lutego ponad 100 tys. razy.



Aktor zapowiedział również, że liczy na kolejne propozycje. Wśród nich pojawiły się m.in. utwory Pezeta, Ich Troje, Gangu Albanii, Comy i Gospela.

Utwór i teledysk "Przez twe oczy zielone" w sieci zadebiutował w listopadzie 2014 roku. Do tej pory obejrzano go ponad 80 milionów razy. W trakcie imprezy sylwestrowej TVP Zenek Martyniuk wykonał go wspólnie z Marylą Rodowicz.



Wideo Pazura - Przez Twe Oczy Zielone !

Clip Akcent Przez twe oczy zielone