Cello Brothers przerabia "In My Cabana". Margaret zachwycona

Poniżej możecie zobaczyć nietypową wersję "In My Cabana" z którą Margaret wystąpiła w finale szwedzkich eliminacji do Eurowizji.

Cello Brothers w akcji /Kamil Piklikiewicz/DDTVN / East News

Duet Cello Brothers tworzą Mikołaj Błaszczyk i Jakub Dubik. Dwaj wiolonczeliści poznali się w 2011 roku na konkursie muzycznym, w którym zajęli dwa pierwsze miejsca.

Reklama

To wówczas powstał pomysł współpracy. Pod szyldem Cello Brothers tworzą własne wersje najpopularniejszych piosenek.

Na warsztat wzięli ostatnio "In My Cabana" z repertuaru Margaret. Ich wersja tak spodobała się polskiej wokalistce, że postanowiła umieścić ją na swoim profilu na Facebooku.

Wideo Margaret - In My Cabana (Cello Brothers Cover) 2018

Duet ma na koncie także przeróbki "Love Yourself" Justina Biebera, "Havana" Camili Cabello, "Fireworks" Katy Perry i "Summer" Calvina Harrisa.



Wideo Margaret – In My Cabana

Sprawdź tekst utworu "In My Cabana" w serwisie Teksciory.pl!