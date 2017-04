Celine Dion w bluzie z bohaterami "Titanica"

W czerwcu ubiegłego roku Celine Dion dała się sfotografować w czarnej dużej bluzie, na której widnieją bohaterowie kultowego "Titanica". Zdjęcie gwiazdy cieszyło się dużym zainteresowaniem w sieci. Swoją "filmową" stylizację kanadyjska wokalistka skomentowała w ostatniej rozmowie z "The Hollywood Reporter".

Celine Dion pokazała, że ma poczucie humoru /Jesse Grant /Getty Images

Podczas tegorocznego Paris Fashion Week Celine Dion zaskoczyła swoją stylizacją. Zazwyczaj bardzo elegancka gwiazda założyła bowiem dużą, czarną bluzę z widniejącymi z przodu bohaterami filmu "Titanic", czyli Jackiem (Leonardo DiCaprio) i Rose (Kate Winslet).

Przypomnijmy, że Celine Dion zaśpiewała skomponowany specjalnie na potrzeby "Titanica" utwór "My Heart Will Go On", który stał się światowym przebojem.

Był to też czwarty singel z piątego studyjnego anglojęzycznego albumu Dion zatytułowanego "Let's Talk About Love".

W rozmowie z "The Hollywood Reporter" kanadyjska wokalistka przyznała, że bluza z bohaterami "Titanica" jest jej ulubioną i dodatkowo zdradziła, jak na tę stylizację zareagowała jej matka.

"Moja matka zobaczyła mnie i powiedziała: 'O mój Boże, to jest na ciebie zdecydowanie za duże!' i zapytała: 'Od kiedy nosisz ubrania, które są na ciebie zbyt obszerne?’. Nie rozumiała, że to jest cool!" - opowiadała z rozbawieniem Celine Dion.