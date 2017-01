Celine Dion i "Piękna i Bestia"

17 marca na ekrany kin trafi aktorska wersja "Pięknej i Bestii". Jedną z piosenek do filmu Disneya zaśpiewa Celine Dion.

W aktorskiej adaptacji historii "Pięknej i Bestii" spisanej przez Jeanne-Marie Leprince de Beaumont w rolach głównych zobaczymy Emmę Watson i Dana Stevensa. Obok nich na ekranie wystąpią również m. in. takie sławy jak Ewan McGregor, Ian McKellan oraz Emma Thompson.

W zwiastunie filmu Billa Condona mogliśmy usłyszeć Emmę Watson śpiewającą utwór "Belle (Reprise)".

Ścieżka dźwiękowa zawierać będzie także m.in. wykonywaną przez Celine Dion napisaną specjalnie dla filmu piosenkę "How Does a Moment Last Forever" oraz Ariany Grande i Johna Legenda.

Amerykańscy wokaliści zaśpiewają razem nową wersję motywu z animacji "Piękna i Bestia" z 1991 r. Mowa o utworze "Beauty and the Beast" w oryginale śpiewanego przez Celine Dion w duecie z Peabo Brysonem.



