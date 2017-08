Carpool Karaoke z Linkin Park: Zdecyduje rodzina Chestera Benningtona

Rodzina Chestera Benningtona zdecyduje o tym, czy nagranie z Carpool Karaoke z udziałem Linkin Park zostanie wyemitowane w telewizji.

O tym, czy nagranie z Chesterem Benningtonem ujrzy światło dzienne, zdecyduje rodzina /Marc Andrew Deley /Getty Images

Przypomnijmy, że 20 lipca 41-letni wokalista Linkin Park popełnił samobójstwo. Jego ciało znaleziono w domu znajdującym się w Palos Verdes Estates w Los Angeles w Kalifornii.



Reklama

Niedługo później rodzina Chestera Benningtona zapowiedziała, ze pogrzeb gwiazdora będzie miał charakter prywatny.



Ceremonia pochowania wokalisty odbyła się 29 lipca. W South Coast Botanic Garden w Palos Verdes zgromadzili się członkowie rodziny i najbliżsi przyjaciele, wśród których znaleźli się m.in. muzycy Dead By Sunrise (poboczny projekt Benningtona), Austin Carlile (były wokalista Of Mice & Men) i hiphopowy artysta Blackbear (pomagał w produkcji "One More Light" - ostatniej płyty Linkin Park).

Wideo Nie żyje Chester Bennington. Lider zespołu Linkin Park popełnił samobójstwo w wieku 41 lat (Associated Press/x-news)

Krótko po śmierci Benningtona media poinformowały, że kilka dni wcześniej Linkin Park spotkali się z Jamesem Cordenem i nagrali odcinek do jego serii Carpool Karaoke, która jest częścią programu "The Late Late Show with James Corden". Zespół wziął udział w skeczu wraz z aktorem Kenem Jeongiem.



Po samobójstwie gwiazdora nie wiadomo było, co stanie się z nagranym materiałem do programu. James Corden zdecydował jednak, że ostateczną decyzję powinna podjąć rodzina Benningtona.

"Będziemy poruszać się po temacie tak delikatnie, jak to tylko możliwe i po prostu przestrzegać wszelkich życzeń i próśb, jakie zostaną wystosowane. Nie sądzę, byśmy się sobie z tym poradzili. To wielka tragedia" - mówił Associated Press Brytyjczyk.

Żona Benningtona, Talinda, podziękowała na Twitterze Cordenowi za takie postawienie sprawy.