Carmell dba o kobiecą moc ("Faces")

Prawie trzy miesiące po występie w krajowych preselekcjach do Eurowizji wokalistka Carmell prezentuje teledysk do piosenki "Faces".

W polskich eliminacjach do Eurowizji Carmell wygrała głosowanie publiczności. Ostatecznie po dodaniu wyników głosowania jurorów okazało się, że najwięcej punktów zdobyła Kasia Moś i to ona reprezentuje nasz kraj w Kijowie. W łącznym głosowaniu Carmell zajęła 3. miejsce (wyprzedził ją jeszcze Rafał Brzozowski).



Carmell to naprawdę Gosia Bernatowicz. Wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów jest córką aktorki Ewy Kasprzyk, która od zawsze kibicuje jej w muzycznych poszukiwaniach.

Szersza publiczność poznała wokalistkę w 2011 r. jako połowę duetu MashMish. Grupa ta dotarła do finału drugiej edycji "Must Be The Music", zbierając masę komplementów od jurorów. Po programie zespół wydał debiutancki album "MashMish" (2012), który jednak nie odniósł wielkiego sukcesu.

Duet zakończył działalność w 2015 r., a Gosia Bernatowicz postanowiła spróbować swoich sił w kolejnym talent show. Przygodę z "The Voice of Poland" wokalistka zakończyła na etapie bitew. Współpracowała z m.in. Markiem Kościkiewiczem i raperem KaeNem.

Teraz Gosia rozpoczęła solową karierę jako Carmell i pracuje nad autorskim materiałem. Jego zapowiedzią jest piosenka "Faces" współtworzona z Marcinem Kuczewskim i Pawłem Jurczakiem.

Teledysk do tego utworu wokalistka przygotowała z myślą o kobietach i specjalnym przesłaniu właśnie dla nich.

"Wiele z nas, kobiet, nie zdaje sobie sprawy z mocy jaką posiadamy. Gubimy się czasami w miejskiej dżungli, wpadamy w wir zaspokajania materialnych potrzeb i miałkich znajomości. Nie dbamy o nasze wnętrze, rozwój duchowy, rozpraszamy naszą moc i nie karmimy własnej duszy. Nieprzypadkowo w teledysku pojawia się sporo natury, która potrafi ukoić nawet najbardziej udręczone serca. Warto ją szanować i pielęgnować, tak jak warto dbać o swoją własną moc" - mówi Carmell.

Klip jest efektem pracy wielu kobiet: reżyserki Olgi Czyżykiewicz (m.in. Margaret, Sarsa, Sylwia Grzeszczak), projektantki Nataszy Dziewit, projektantki biżuterii Anki Krystyniak. W teledysku wystąpiły: znana z "The Voice of Poland" i grupy Toronto Oksana Predko, Małgorzata Nakonieczna oraz Natalia Bajak.

