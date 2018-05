Cardi B z największym przebojem wakacji? Zobacz klip "I Like It"

"I Like It" to kolejny singel Cardi B, który doczekał się teledysku. W ciągu doby klip został odtworzony ponad 9,1 miliona razy.

Cardi B w teledysku "I Like It" /MediaPunch/REX/Shutterstock / East News

"I Like It" to piąty singel Cardi B, który promuje jej debiutancki album "Invasion of Privacy". Płyta trafiła do sprzedaży 6 kwietnia.

W nowym numerze Cardi, wyprodukowanym przez Tainy, Craiga & J oraz White Did It, gościnnie pojawiają się gwiazdorzy muzyki latynoskiej - Bad Bunny oraz J Balvin. W piosence usłyszmy również sampel z utworu "I Like It Like That" Pete'a Rodrigueza z 1966 roku.

Klip do singla stworzył Eif Rivera, współpracujący w przeszłości m.in. z Ludacrisem, Gucci Manem, Futurem i Lil Waynem. Twórca był także reżyserem poprzedniego klipu Cardi do kawałka "Be Careful".

Serwis Spotify już teraz przewiduje, że "I Like It" będzie jednym z największych przebojów tegorocznych wakacji.

Zobacz klip "I Like It":