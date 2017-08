Cardi B: Wpadka podczas MT VMA 2017

Raperka Cardi B zaliczyła wpadkę podczas gali MTV Video Music Awards, prawie odsłaniając swoją pierś.

Cardi B zaliczyła wpadkę na MTV VMA 2017 /Frederick M. Brown /Getty Images

Cardi B była jednym z gości gali MTV VMA 2017, która odbyła się 27 sierpnia w Inglewood. Raperka oprócz pojawienia się na ściance, wystąpiła w ramach rozgrzewki przed głównymi gwiazdami.

Na scenie Cardi zaprezentowała utwór "Bodak Yellow", który w ostatnich tygodniach bije rekordy popularności.

Oprócz tego raperka otrzymała możliwość zapowiedzi występu Demi Lovato, która wykonała piosenkę "Sorry Not Sorry". I właśnie w trakcie swojej krótkiej przemowy Card B zaliczyła wpadkę.

Wideo Cardi B Suffers Wardrobe Malfunction While Presenting Demi Lovato On Stage at 2017 VMAs

Gdy gwiazda bardzo emocjonalnie opowiadała o swojej koleżance z branży, jej sukienka zaczęła zsuwać się z ramienia, prawie odsłaniając jej pierś. Raperka w ostatniej chwili zorientowała się, co się dzieję i zdążyła się zasłonić, dokończyć przemowę, a następnie uporać się z usterką.

MTV VMA 2017: Gwiazdy na czerwonym dywanie 1 24 27 sierpnia odbyła się gala MTV VMA. Na czerwonym dywanie nie zabrakło gwiazd. Zobacz zdjęcia! Na fotografii Katy Perry Autor zdjęcia: Rich Fury Źródło: Getty Images 24

Przypomnijmy, że największym wygranym gali MTV VMA został Kendrick Lamar, który zdobył sześć nagród. Statuetkę w kategorii artysta roku zgarnął Ed Sheeran.