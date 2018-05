Cardi B usunęła Instagrama po ataku Azealii Banks

Podbijająca listy przebojów Cardi B postanowiła zniknąć z Instagrama po tym, jak Azealia Banks nazwała ją "karykaturą czarnej kobiety".

Zdecydowane słowa Azealii Banks padły podczas rozmowy w radiu Power 105.1 FM. Raperka wbiła szpilkę rywalce w trakcie dyskusji o postrzeganiu czarnych kobiet w mediach.

"Dyskusja o sile czarnych kobiet uległa zmianie. Dwa lata temu rozmowa na ten temat osiągnęła najwyższy poziom. Dyskutowaliśmy o naszej mocy pomiędzy sobą. Beyonce wydała 'Lemonade' i w całym kraju odbyła się rozmowa na poziomie. A potem wszystko się zmieniło i pojawiła się, przykładowo, Cardi B" - mówiła Banks.

"Mówię tylko o karykaturze czarnej kobiety, od której nie można uciec. Jeżeli moja wymowa i gramatyka byłyby tak złe, zostałabym odwołana, gdyby tak pisała Nicki Minaj, ludzie wściekaliby się na nią całymi dniami" - dodała.



Wideo