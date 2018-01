Cardi B na Grammy: Rewelacja na salonach

Cardi B w 2018 roku zjawiła się po raz pierwszy na gali Grammy i po jej wypowiedziach w sieci można uznać, że raperce spodobało się na imprezie.

Raperka Cardi B, będąca się rewelacją minionego roku w Stanach Zjednoczonych, walczyła o Grammy w kategoriach wykonanie roku rap i utwór roku rap (w obu za numer "Bodak Yellow").

W jednej z pierwszych rozmów na czerwonym dywanie Cardi przyznała, że jest bardzo zestresowana, a zrobiła to w klasyczny dla siebie sposób. "Jestem zdenerwowana i przytłoczona. Czuję to. Mam motyle w brzuchu i waginie" - wypaliła.



Z każdą kolejną minutą Cardi nabierała ogłady. Na scenie pojawiła się wraz z Bruno Marsem, aby wykonać utwór "Finesse".



