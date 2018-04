Cardi B: "Invasion of Privacy" z pierwszym miejscem na liście Billboard

Zgodnie z przewidywaniami debiutancki album Cardi B – "Invasion of Privacy" – zadebiutował na pierwszym miejscu zestawienia najchętniej kupowanych płyt w Stanach Zjednoczonych.

Cardi B podbiła Stany Zjednoczone /Paras Griffin /Getty Images

Album "Invasion of Privacy" Cardi B trafił do oficjalnej sprzedaży 6 kwietnia. W ciągu tygodnia raperka sprzedała 255 tys. egzemplarzy swojej płyty, co pozwoliło zadebiutować jej na pierwszym miejscu listy Billboard 200.

"Invasion of Privacy" zaliczył najlepszy tygodniowy wyniki spośród wszystkich wydanych w tym roku płyt w kategoriach R&B i hip hop. Jeżeli chodzi o wszystkie gatunki, jedynym lepiej sprzedającym się krążkiem był ten Justina Timberlake'a, "Man of The Woods", który w dniu premiery rozszedł się w nakładzie 293 tys. kopii.

Według danych sprzedaży, 103 tys. egzemplarze płyty rozeszły się w tradycyjnej sprzedaży, natomiast na resztę złożyły się wyświetlenia i odtworzenia w serwisach internetowych.



Cardi B jest piątą raperką w historii, która znalazła się na szczycie listy Billboard 200. W ciągu w pierwszego tygodnia jej album w serwisach muzycznych został odtworzony ponad 202 miliony razy.

Przypomnijmy, że jeszcze w dniu premiery "Invasion of Privacy" pokryło się zlotem. Wszystko za sprawą singla "Bodak Yellow", który pokrył się w zeszłym roku w USA pięciokrotną platyną, co przełożyło się na 500 tys. sprzedanych egzemplarzy płyty (10 kopii sprzedanego singla liczy się jako jeden sprzedany album).