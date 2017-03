"Camp Rock 3": Demi Lovato chętna, ale stawia jeden warunek

Wokalistka Demi Lovato przyznała, że bardzo chętnie wystąpiłaby w trzeciej części "Camp Rock", o ile producenci Disneya spełnią jeden warunek. Produkcja musi być przeznaczona dla widzów dorosłych.

Film "Camp Rock" swoją premierą miał 20 października 2008 roku. W postacie głównych bohaterów wcielili się członkowie Jonas Brothers oraz Demi Lovato.



Produkcja opowiadała historię młodej dziewczyny spędzającej wakacje na obozie muzycznym, która postanawia kłamać w sprawie pracy swojej matki, aby zaprzyjaźnić się z bogatymi koleżankami.



Musical okazał się sukcesem, a popularność dzięki niemu zdobyli wspomniani bracia Jonas i Demi Lovato. Dwa lata później Disney stworzył kontynuację "Camp Rock" pt. "Camp Rock 2: Wielki Finał".



O potencjalnej trzeciej części w wywiadzie dla magazynu "Marie Claire" opowiedział Joe Jonas. Wokalista przyznał, że kontynuacja powinna być już nieco bardziej dojrzała, a być może przeznaczona już tylko dla widza dorosłego.



W podobnym stylu o "Camp Rock 3" wypowiedziała się dla Entertainment Tonight Lovato, która jest za tym, aby Disney wznowił serię, jednak ma jeden warunek - musi być w niej więcej przekleństw i seksu.

"Na pewno to zrobimy. To będzie wyglądało jak spotkanie 'American Pie' z Disney Channel. To się wydarzy" - stwierdziła Lovato.

Na razie ludzie z Disney Channel nie skomentowali w żaden sposób wypowiedzi wokalistki. Gwiazdę w tym roku będzie można usłyszeć w filmie "Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski". Lovato użyczyła głosu Smerfetce. Premiera animacji zaplanowana jest na 26 maja.

