Camila Cabello z singlem "Never Be The Same" u Ellen DeGeneres

​Camila Cabello wystąpiła w programie Ellen DeGeneres, gdzie wykonała swój singel "Never Be The Same".

Camila Cabello przyjęła zaproszenie Ellen DeGeneres i wykonała w jej programie utwór "Never Be The Same".

Piosenka to kolejny singel promujący debiutancki solowy album Camili Cabello, który wokalistka wydała po opuszczeniu zespołu Fifth Harmony. Dwa tygodnie wcześniej wokalistka zaprezentowała teledysk do utworu, który w serwisie Youtube obejrzano już niemal 25 mln razy.

Cabello szykuje się obecnie do trasy koncertowej, podczas której będzie supportowała Taylor Swift.

Zobacz występ Camili Cabello u Ellen DeGeneres:



