Camila Cabello popija wino z Pharrellem Williamsem (nowy utwór "Sangria Wine")

W sieci dostępny jest nowy utwór "Sangria Wine", który Camila Cabello nagrała z Pharrellem Williamsem.

Po raz pierwszy Camila Cabello i Pharrell Williams wykonali wspólnie utwór "Sangria Wine" w kwietniu podczas koncertu wokalistki w Los Angeles.

Teraz piosenka dostępna jest już w serwisach streamingowych.

Mająca kubańskie pochodzenie Camila Cabello w swoim nowym utworze śpiewa zarówno po angielsku, jak i w języku hiszpańskim.



Posłuchaj utworu "Sangria Wine":



Wideo Pharrell Williams x Camila Cabello - Sangria Wine (Pseudo Video)

Sprawdź tekst i tłumaczenie piosenki "Sangria Wine" w serwisie Teksciory.pl

Przypomnijmy, że Pharrell Williams był jednym z współtwórców hitu Camili Cabello "Havana". Piosenka pochodzi z debiutanckiej płyty wokalistki.



Posłuchaj utworu "Havana" w serwisie Teksciory.pl

Album ten cieszy się sporym zainteresowaniem. Serca fanów podbił najpierw pierwszy singel - "Havana". Drugi - "Never Be The Same" - został pierwszym singlem, który w 2018 roku uzyskał status platyny.

Camila Cabello jest obecnie w trasie koncertowej razem z Taylor Swift i Charli XCX.

