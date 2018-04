Camila Cabello: Platynowe "Never Be The Same"

Camila Cabello ma powody do świętowania. Jej utwór "Never Be The Same" został pierwszym singlem, który w 2018 roku uzyskał status platyny.

Camila Cabello może świętować /Kevin Winter /Getty Images

Utwór "Never Be The Same" to drugi singel promujący debiutancki album Camili Cabello.

Wokalistka pochwaliła się na Instagramie informacją, że piosenka, jako pierwsza w 2018 roku, zyskała platynowy status.

Cabello zdradziła też, że utwór "Never Be The Same" jest jej ulubionym kawałkiem z płyty.

"Bardzo dziękuję za wspieranie mojej muzyki i umożliwienie mi spełniania moich marzeń" - napisała gwiazda.

Do piosenki powstał także teledysk, który został nakręcony w Londynie. Za jego reżyserię odpowiada Grant Singer.



Cabello szykuje się obecnie do trasy koncertowej, podczas której będzie supportowała Taylor Swift.