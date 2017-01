Camila Cabello o odejściu z Fifth Harmony

W połowie grudnia 2016 r. z grupą Fifth Harmony rozstała się Camila Cabello. Teraz niespełna 20-latka zdradziła przyczyny odejścia z popularnego girlsbandu.

Camila Cabello wypowiedziała się na temat odejścia z Fifth Harmony /Chelsea Lauren / Getty Images

Podczas nadawanego w sylwestra programu "Dick Clark's New Year's Rockin' Eve" w telewizji ABC widzowie mogli zobaczyć nagrany wcześniej ostatni występ Camili Cabello z Fifth Harmony.



W rozmowie z reżyserką i aktorką Leną Dunham (m.in. serial "Dziewczyny") wokalistka przyznała, że miała dość traktowania jej jako "obiektu seksualnego".

"Wiele razy zdarzało się, że ludzie próbowali nas uczynić seksownymi, by przyciągnąć uwagę. Niestety, ale seks się sprzedaje" - ze smutkiem stwierdziła Cabello.

"Nie ma nic złego w pokazywaniu swojej seksualności. Jeśli się to ma w sobie, to po prostu jest sposób wyrażenia tego, kim się jest. Jeśli chcesz się tym dzielić z innymi ludźmi - to wspaniałe" - dodaje, podkreślając jednak, że ona nie była na to gotowa. To m.in. miało sprawić, że zdecydowała się rozstać z Fifth Harmony.

Pomysłodawcą stworzenia girlsbandu był juror drugiej edycji amerykańskiej wersji "X Factora", Simon Cowell. To właśnie on zachęcił wokalistki do występowania w grupie. W telewizyjnym talent show dziewczyny zajęły trzecie miejsce.

Piątka pięknych wokalistek szybko zainteresowała słuchaczy oraz media. W 2014 roku na gali MTV VMA formacja zdobyła statuetkę w kategorii nowy artysta do śledzenia. Następnie pojawiły się pierwsze single (m.in. "BO$$" i "Sledgehammer"), a w 2015 roku album "Reflection". W maju 2016 roku ukazała się następna płyta zespołu pt. "7/27". Zespół zgarnął dwie statuetki MTV VMA za "Work from Home" i "All in My Head (Flex)", a "Billboard" ogłosił dziewczyny "najgorętszymi młodymi gwiazdami do 21 lat".

W 2017 roku ukazać ma się nowy, trzeci album Fifth Harmony. Jako kwartet grupa zadebiutuje jeszcze w styczniu, na gali People's Choice Awards.

