​Camila Cabello o fanach Fifth Harmony: Nie chcę rujnować marzeń

Od rozstania ​Camili Cabello z girlsbandem Fifth Harmony minął już ponad rok. Wokalistka uznała jednak, że nie będzie ujawniać wszystkich szczegółów głośnego odejścia.

Camila Cabello szykuje się do premiery solowego debiutu /fot. Cooper Neill /Getty Images

W grudniu 2016 roku Camila Cabello odeszła z grupy Fifth Harmony. Jednym z powodów, dla którego podjęła taką decyzję, miało być traktowanie dziewczyn w zespole jak obiektów seksualnych, o czym kilkakrotnie opowiadała później w wywiadach.

12 stycznia ma się ukazać jej solowy debiutancki album, ale wciąż wokalistka jest pytana o swój były zespół.

"Wielu moich fanów było, lub wciąż jest, fanami grupy. Nie chcę rujnować marzeń. Wierzą w coś, co jest piękne" - powiedziała Camila w rozmowie z magazynem "Rolling Stone".

20-latka zdradziła, że - podobnie jak było w przypadku głośnego rozstania Zayna Malika z boysbandem One Direction - fani nie widzieli tego, co naprawdę się działo za kulisami: "Widzi się tylko pewne marzenie".

Płytę "Camila" wokalistka traktuje jako "zamknięcie kolejnego rozdziału życia".

Przed premierą listy przebojów podbił singel "Havana" z gościnnym udziałem Yung Thuga. Teledysk ma już ponad 408 mln wyświetleń, a sama wersja audio zdobyła ponad 449 mln odtworzeń.

Camila zaprezentowała już też piosenki "Crying in the Club", "I Have Questions", "OMG" (z udziałem Quavo z grupy Migos), "Never Be The Same Again" i "Real Friends". Pierwsze trzy utwory nie znalazły się jednak na standardowej wersji płyty "Camila".



