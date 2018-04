Camila Cabello i Pharrell Williams razem na scenie

Camila Cabello zaskoczyła swoich fanów podczas koncertu w Los Angeles, zapraszając na scenę Pharrella Williamsa.

Camila Cabello zrobiła fanom niespodziankę /Kevin Winter /Getty Images

Camila Cabello promuje swoją solową debiutancką płytę, która ukazała się w styczniu tego roku. Wokalistka jest obecnie w takcie trasy koncertowej "Never Be the Same Tour".

Podczas występu w Los Angeles, Cabello gościła na scenie Pharrella Williamsa, co zostało entuzjastycznie przyjęte przez zgromadzoną pod sceną publiczność.

Para wykonała razem nowy, wspólny utwór "Sangria Wine". Przypomnijmy, że Pharrell Williams był jednym z współtwórców hitu Camili Cabello "Havana".

"Najbardziej uroczy człowiek! Dziękuję, Pharrell, że wpadłeś. Szykujcie się na 'Sangria Wine'" - napisała później Cabello na Twitterze.



Debiutancki album Camili Cabello cieszy się sporym zainteresowaniem. Serca fanów podbił najpierw pierwszy singel - "Havana". Drugi - "Never Be The Same" - został pierwszym singlem, który w 2018 roku uzyskał status platyny.

Wkrótce Camila Cabello wyruszy w trasę koncertową razem z Taylor Swift.

Clip Camila Cabello Never Be the Same