Camila Cabello: Czego dowiadujemy się z dokumentu "Made In Miami"?

Pod koniec lutego Camila Cabello opublikowała na Youtube 17-minutowy dokument o swojej karierze, pracy nad debiutanckim albumem i dorastaniu w Miami. Jakie szczegóły z życia prywatnego ujawniła wokalistka?

Camila Cabello zaczynała od śpiewania na Youtube, a obecnie jest jedną z największych gwiazd pop /Balawa Pics / East News

"Made In Miami" to krótki dokument opisujący życie pochodzącej z Kuby wokalistki Camili Cabello (właśc. Karla Camila Cabello Estrabao). Reżyserem krótkometrażowego filmu została Tabitha Denholm.

Wokalistka zadedykowała dokument wszystkim rodzinom, które przyjechały do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu lepszego życia.

Pomysł opuszczenia Kuby pojawił się głowie matki Camili, Sinuhe Estrabao. Kobieta wiedziała, że aby zapewnić lepszy byt swojej córce, musi wyemigrować. Stało się to, gdy przyszła gwiazda miała pięć lat. "Nie możemy tu zostać, musimy wyjechać" - mówiła Sinuhe.



Dzięki kubańskiemu pochodzeniu Camila i jej matka mogły wjechać do Stanów bez najmniejszego problemu. Dużo gorzej przedstawiała się sytuacja jej ojca, Alejandro, który z pochodzenia był Meksykaninem i potrzebował wizy, aby wjechać do USA.

Piosenkarka przyznała, ze w dzieciństwie była wyjątkowo nieśmiała, dlatego też nie śpiewała nawet w towarzystwie rodziny, a sytuację odmienił dopiero jej kanał na Youtube. Jako nastolatka umieszczała tam covery popularnych piosenek i w ten sposób przełamywała swoje bariery. Z archiwalnych nagrań przetrwało jedno, gdzie Cabello śpiewa "Skyscraper" Demi Lovato (resztę wykonań usunęła).



W wieku 15 lat, Cabello zgłosiła się do programu "X Factor". "Pamiętam bardzo dobrze przesłuchanie Camili. Weszła i to, co zrobiła, było niezwykłe" - wspominał Simon Cowell. W szoku po jej występie byli nie tylko jurorzy, ale i sami rodzice, którzy nie wiedzieli, że ich dziecko jest tak odważne.



Jurorzy na czele z Simonem Cowellem zdecydowali, że Camila Cabello i cztery inne wokalistki wejdą w skład nowo uformowanego girlsbandu Fifth Harmony, który wkrótce miał zawładnąć światowymi listami przebojów.

"Wszyscy w szkole mówili mi Karla, ale wtedy zdecydowałam, że chcę być nazywana Camilą, ponieważ to był dla mnie nowy początek" - opowiadała.

"Kiedy byłam w zespole, przeżyłam wiele nowych rzeczy i dorosłam, ale potem pojawiły się nowe kwestie, które trzeba omówić" - mówiła Camila, której drogi z koleżankami rozeszły się w 2016 roku.

"Myślę, że to było niezwykle ciężkie dla Camili i Fifth Harmony (odejście z grupy - przyp. red.), ponieważ ona miała dar do pisania piosenek i miała coś do powiedzenia" - tłumaczył producent Frank Dukes.

Zaskoczony decyzją o opuszczeniu zespołu był też Simon Cowell, który spodziewał się tego przynajmniej rok później. "Musiałem to uszanować" - stwierdził.

Współpracownicy Camili wspominali w dokumencie także o nerwowych początkach solowej kariery. Producenci oraz wspomagająca Cabello Charli XCX byli przekonani, że wokalistka nie ma żadnego doświadczenia w pracy studyjnej. Dukes zwracał uwagę, że Kubanka nie mogła odnaleźć się w całej machinie twórczej.

"Cały czas pisałam dla siebie i byłam bardzo zdenerwowana tym, że muszę pisać w pokoju pełnym innych twórców" - tłumaczyła niemrawe początki Cabello.

Wkrótce jednak okazało się, że Camila ma ucho do kompozycji i talent do pisania. Dowodem jest jeden z największych hitów 2017 roku, czyli piosenka "Havana".



"Frank puścił bit, zaczęłam komponować melodię, aż w końcu on krzyknął 'o mój Boże, mamy dosłownie całą piosenkę’" - tłumaczyła tajniki powstania hitu jego współautorka.

Numer znalazł się na wydanym w tym roku albumie "Camila", który początkowo nosił nazwę "The Hurting, The Healing, The Loving". Tytuł uległ jednak zmianie, gdyż wokalistka uznała, że płyta jest osobista i powinna być z nią mocniej związana. Krążek błyskawicznie podbił sieć, trafiając na szczyt list iTunes w ponad 100 krajach i debiutując na pierwszym miejscu listy Billboard. Łącznie album sprzedał się w nakładzie ponad pół miliona egzemplarzy.