​Camila Cabello cierpi na zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne

W jednym z ostatnich wywiadów Camila Cabello opowiedziała o swoich problemach natury psychicznej. Wokalistka przyznała, że dzięki pomocy, jaką otrzymała od mamy, mogła poradzić sobie z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi i napadami lęku.

Camila Cabello dochodzi do równowagi psychicznej /Chelsea Lauren /Getty Images

Camila Cabello zaczęła zmagać się z problemami natury psychicznej w 2015 roku. Wokalistka sięgała do różnych książek tematycznych, by zrozumieć, co jej dolega.

"Miałam okropne zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i to było całkowicie poza kontrolą. Potrafiłam obudzić się z bardzo przyspieszonym biciem serca i naprawdę negatywnymi, natrętnymi, kompulsywnymi myślami. Byłam tak bardzo uwięziona w swojej głowie i nie wiedziałam, co się dzieje" - opowiadała Cabello w wywiadzie dla magazynu "Latina".

Była członkini Fifth Harmony dodała, że dziś czuje się znacznie lepiej. Wokalistka przyznała, że w powrocie do równowagi psychicznej pomogła jej mama, która pozwoliła jej zrozumieć, co jest ważne w życiu.

"Moja mama jest moją najlepszą przyjaciółką, mogę jej powiedzieć wszystko. A ponieważ przeszła wiele w życiu, wie, co jest ważne, a co nie. Wydaje mi się, że w branży jest wiele pięknych, niesamowitych rzeczy. Ale jedyną rzeczą, którą w tym kocham, jest tworzenie muzyki" - dodała Cabello.

Problemy psychiczne Camili Cabello wyszły na jaw we wrześniu 2016 roku, kiedy wokalistka była jeszcze w szeregach grupy Fifth Harmony. Podczas jednego z koncertów zespołu Cabello musiała zejść ze sceny z powodu ataku lęku.

