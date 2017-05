Calvin Harris i plejada gwiazd (nowa płyta "Funk Wav Bounces Vol. 1")

Nowy album Calvina Harrisa ujrzy światło dzienne 30 czerwca. Na płycie "Funk Wav Bounces Vol. 1" pojawi się cała plejada największych gwiazd współczesnej sceny pop i hip-hopu - między innymi Pharrell Williams, Katy Perry, Nicki Minaj i Frank Ocean.

Calvin Harris znów podbije listy przebojów? /Conor McDonnell /materiały prasowe

Calvin Harris ogłosił wydanie swojego piątego albumu, następcy platynowego w Polsce "Motion" z 2014 roku.



Reklama

Single "Slide" nagrany z Frankiem Oceanem i Migos, oraz "Heatstroke" z Arianą Grande, Pharrellem Williamsem i Young Thugiem, zwiastowały zmianę kierunku muzycznego szkockiego producenta. Tym razem Calvin Harris postawił na oldskulowe syntezatory oraz słoneczne, disco-funkowe brzmienia, które podbiją zarówno klubowe parkiety, jak i plażowe bary.

"Sorry Gorillaz, to Calvin Harris wyda najbardziej naszpikowaną gwiazdami płytę tego roku!" - tak o nadchodzącej płycie napisał już magazyn NME. Nie ma w tym grama przesady. Sam producent już w lutym wyjawił na Twitterze, że spotkał się w studiu z największymi artystami tego pokolenia.

Na płycie "Funk Wav Bounces Vol. 1" pojawi się aż 19 gości, z których ciężko jest wybrać najważniejszych - to sami najbardziej uznani i popularni obecnie artyści popu, r&b i rapu: Frank Ocean, Travis Scott, Kehlani, Future, Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean, John Legend, Khalid, Migos, Schoolboy Q, Ariana Grande, Young Thug, D.R.A.M., Nicki Minaj, Lil Yachty, Jessie Reyez, PartyNextDoor i Snoop Dogg.



Zainteresowanie wzbudziło pojawienie się na liście gości Katy Perry, która pozostaje w konflikcie z byłą dziewczyną Calvina Harrisa, Taylor Swift. Fani zastanawiają się, czy w ich wspólnym utworze pojawią się odniesienia do związku DJ-a ze Swift.



Album "Funk Wav Bounces Vol. 1" ukaże się 30 czerwca i będzie dostępny w formie cyfrowej, na CD oraz winylu.

Ostatnią płytą Calvina Harrisa jest "Motion" z 2014 roku, po której artysta wydał szereg przebojowych singli: "How Deep Is Your Love" z Disciples, "This Is What You Came From" z Rihanną, "Hype" z Dizzeem Rascalem oraz "My Way".

Clip Calvin Harris My Way

Sprawdź tekst "My Way" w serwisie Tekściory.pl!