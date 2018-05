Calvin Harris i Dua Lipa razem: Jeden pocałunek ("One Kiss")

Już ponad 4 mln odsłon ma oficjalny teledysk do wspólnego singla "One Kiss" producenta Calvina Harrisa i wokalistki Duy Lipy.

Calvin Harris i Dua Lipa w teledysku "One Kiss" /

Calvin Harris i Dua Lipa w ostatnim czasie byli widywani razem.

Ich znajomość zaprowadziła parę do studia, gdzie nagrali wspólnie piosenkę "One Kiss".

5 kwietnia opublikowano lyric video do tego nagrania, które w ciągu miesiąca zebrało ponad 51 mln odsłon.

Niespełna miesiąc później do sieci trafił oficjalny teledysk do singla zapowiadającego nowy album szkockiego producenta.

"One Kiss" dotarł do szczytu brytyjskiej listy przebojów, stając się siódmym numerem 1 w solowej karierze Harrisa (na szczyt dotarły także single Dizzeego Rascala i Rihanny z jego udziałem).

Za teledysk odpowiada Emil Nava, mający na koncie m.in. klip "River" Eminema i Eda Sheerana.



Clip Calvin Harris One Kiss - & Dua Lipa

22-letnia Dua Lipa jest obecnie jedną z najpopularniejszych brytyjskich wokalistek na świecie. W lutym piosenkarka mająca kosowskie korzenie, odebrała nagrody BRIT w kategoriach: najlepsza brytyjska wokalistka i przełomowy artysta.

Wokalistka promuje obecnie debiutancki album "Dua Lipa" z czerwca 2017 roku, na którym znalazły się takie przeboje jak "Be The One", "Blow Your Mind (MWAH)", "IDGAF" oraz "New Rules".

Przypomnijmy, że Calvin Harris od marca 2015 do czerwca 2016 r. spotykał się z Taylor Swift, która po 15 miesiącach zostawiła go dla Toma Hiddlestona. Wcześniej (kwiecień 2013 - czerwiec 2014) producent związany był z inną brytyjską wokalistką o korzeniach z Kosowa - Ritą Orą.