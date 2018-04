Calvin Harris i Dua Lipa: Jeden pocałunek ("One Kiss")

W plotkarskich mediach pojawiły się spekulacje na temat relacji łączącej producenta Calvina Harrisa i wokalistkę Duę Lipę.

Dua Lipa nagrała duet z Calvinem Harrisem /Vianney Le Caer/Invision /AP/Fotolink

Calvin Harris i Dua Lipa w ostatnim czasie byli widywani razem.

Ich znajomość zaprowadziła parę do studia, gdzie nagrali wspólnie piosenkę "One Kiss".

5 kwietnia opublikowano lyric video do tego nagrania, które ma już ponad 5,3 mln odsłon.

Clip Calvin Harris One Kiss (Lyric Video) - & Dua Lipa

22-letnia Dua Lipa jest obecnie jedną z najpopularniejszych brytyjskich wokalistek na świecie. W lutym piosenkarka mająca kosowskie korzenie, odebrała nagrody BRIT w kategoriach: najlepsza brytyjska wokalistka i przełomowy artysta.

Wokalistka promuje obecnie debiutancki album "Dua Lipa" z czerwca 2017 roku, na którym znalazły się takie przeboje jak "Be The One", "Blow Your Mind (MWAH)", "IDGAF" oraz "New Rules".

Przypomnijmy, że Calvin Harris od marca 2015 do czerwca 2016 r. spotykał się z Taylor Swift, która po 15 miesiącach zostawiła go dla Toma Hiddlestona. Wcześniej (kwiecień 2013 - czerwiec 2014) producent związany był z inną brytyjską wokalistką o korzeniach z Kosowa - Ritą Orą.