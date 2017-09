Były wokalista Corrosion Of Conformity nie żyje

Amerykańska grupa Corrosion Of Conformity poinformowała o śmierci swojego byłego wokalisty. Eric Eycke z zespołem nagrał tylko debiutancki album "Eye for an Eye" z 1984 r.

Nie podano przyczyny śmierci Erica Eycke'a. Wiadomo jedynie, że w ostatnim czasie muzyk przebywał w hospicjum w związku z "różnymi chorobami".



"Ze smutkiem dowiadujemy się o śmierci Erica Eycke'a, którego szeroka muzyczna wiedza wpłynęła na początkowy kształt zespołu i którego energia jest widoczna na płycie 'Eye for an Eye' z pierwszej ery hardcore'owej" - czytamy na oficjalnej stronie Corrosion Of Conformity.

Eycke był wokalistą formacji w latach 1983-84.

Za mikrofonem w Corrosion Of Conformity stali też Benji Shelton, Simon Bob Sinister i Karl Agell.



Obecnie frontmanem grupy ponownie (od 2014 r.) jest Pepper Keenan, gitarzysta zespołu Down.