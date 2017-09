Butcher Babies przed premierą trzeciej płyty

Formacja Butcher Babies z Kalifornii wyda pod koniec października nowy album "Lilith".

Grupa z Los Angeles, na czele której stoją wokalistki Heidi Shepherd i Carla Harvey, opublikowała niedawno teledysk do tytułowego utworu z trzeciego longplaya.

Płyta "Lilith" trafi do sprzedaży 27 października z nalepką Century Media Records. Materiał dostępny będzie w wersji CD oraz drogą elektroniczną. Przypomnijmy, że "Lilith" powstała pod okiem producenta Steve'a Evettsa (The Dillinger Escape Plan, Sepultura, Suicide Silence).



​Butcher Babies: Nowa płyta "Lilith"



Teledysk "Lilith" Butcher Babies możecie sprawdzić poniżej:

Oto program albumu "Lilith":

1. "Burn The Straw Man"

2. "Lilith"

3. "Headspin"

4. "Korova"

5. "#Iwokeuplikethis"

6. "The Huntsman"

7. "Controller"

8. "Oceana"

9. "Look What We've Done"

10. "Pomona (Shit Happens)"

11. "Underground And Overrated".