​Butcher Babies: Nowa płyta "Lilith"

Kalifornijska grupa Butcher Babies ma już za sobą nagrania trzeciego albumu.

Nowość od Butcher Babies już jesienią /Hristo Shindov /

Płytę "Lilith" wyprodukował Steve Evetts (The Dillinger Escape Plan, Sepultura, Suicide Silence).

Reklama

Trzeci longplay Butcher Babies będzie zarazem pierwszym z udziałem nowego perkusisty Chase’a Brickendena, który w 2016 roku zastąpił Chrisa Warnera.

"Wraz z tym albumem przekroczyliśmy dotychczasowe granice i znaleźliśmy się na nowych wodach. To nowy rozdział w historii Butcher Babies" - powiedziała Heidi Shepherd, jedna z dwu wokalistek zespołu.

"Od świetnego thrash metalu po nieco wpływów lat 90. Nie potrafiłabym nagrać albumu pozbawionego thrashu, ten styl to moja pasja" - dodała Carla Harvey, druga wokalistka Butcher Babies.

Następca albumu "Take It Like A Man" (2015 r.) ujrzy światło dzienne jesienią nakładem Century Media Records.

Zobacz Butcher Babies w teledysku "Mr. Slowdeath":