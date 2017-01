Butch Trucks (The Allman Brothers Band) popełnił samobójstwo

Śmierć Butcha Trucksa, współzałożyciela i perkusisty zespołu The Allman Brothers Band, została zakwalifikowana jako samobójstwo. 69-letni muzyk zastrzelił się w swoim domu.

Butch Trucks (na zdjęciu z żoną Melindą) miał 69 lat /Jason Merritt / Getty Images

Butch Trucks zmarł 24 stycznia, co potwierdził agent muzyka, Page Stallings, w rozmowie z magazynem "Rolling Stone". Wówczas nie podano przyczyny śmierci.

Według policyjnych źródeł cytowanych przez "Miami Herald" 69-letni perkusista strzelił sobie w głowę w swoim domu w West Palm Beach (Floryda). U jego boku była wówczas jego żona, malarka Melinda Trucks.

Śledczy nie podejrzewają jednak przestępstwa.

Wezwani do domu przez Melindę Trucks policjanci nadjechali, gdy muzyk The Allman Brothers jeszcze żył, ale perkusista zmarł kilka minut później.



Butch Trucks urodził się 11 maja 1947 roku w Jacksonville. Karierę zaczynał w lokalnych zespołach The Vikings i The 31st of February. To właśnie w tej drugiej grupie Trucks poznał się z braćmi Allman (Duane i Gregg) i w 1969 roku uformowali skład The Allman Brothers Band.

Do oryginalnego składu grupy zaproszono również Dickey Bettsa, Berry Oakleya i Jaia Johanny’ego Johansona.

Formacja uznawana jest za jedną z najbardziej wpływowych kapel rockowych XX wieku. Grupa nagrała 12 studyjnych oraz 16 koncertowych albumów. Do historii przeszła ich pierwsza koncertowa płyta, zarejestrowana w trakcie występu w Fillmore East w Nowym Jorku (ukazała się w 1971 roku i była najlepiej sprzedającym się materiałem grupy). Niektórzy eksperci twierdzą, że "At Fillmore East" to najlepszy album koncertowy w historii muzyki rockowej.



Zespół w trakcie swojej wieloletniej działalności stworzył m.in. takie utwory jak "Ramblin' Man" oraz "Whipping Post". Obie kompozycje trafiły na listę 500 piosenek, które ukształtowały rocka. Zestawienie stworzył Rockandrollowy Salon Sław. W jego szeregi zespół wszedł natomiast w 1995 roku.

W 1975 roku zespół zdobył nagrodę Grammy w kategorii najlepszy utwór instrumentalny (zwycięstwo przyniósł im numer "Jessica"). Twórczość grupy chwalono m.in. za jazzowe inspiracje oraz improwizacje w trakcie występów na żywo.



Ostatnia studyjna płyta zespołu ukazała się w 2003 roku i nosiła nazwę "Hittin' the Note". W następnym roku grupa wydała koncertówkę "One Way Out", a 10 lat później oficjalnie zakończyła działalność.

W 2015 roku Trucks wystąpił na dwóch festiwalach z projektem Butch Trucks & Very Special Friends, który następnie wyewoluował w Lee Brers. Ponadto muzyk działał również w składzie Butch Trucks & The Freight Train Band.



