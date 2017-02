Bush: Nowa płyta "Black and White Rainbows" o rozwodzie z Gwen Stefani

10 marca do sklepów trafi nowa płyta rockowej grupy Bush, na czele której stoi Gavin Rossdale. Wokalista przyznaje, że na utwory z "Black and White Rainbows" wpłynął jego głośny rozwód z Gwen Stefani.

Gwen Stefani i Gavin Rossdale w październiku 2014 r. /fot. Angela Weiss / Getty Images

Gwen Stefani w kwietniu 2016 r. oficjalnie rozwiodła się z Gavinem Rossdale'em, wokalistą brytyjskiej grupy Bush. Małżeństwem byli przez 13 lat (wcześniej byli parą przez kolejne 7 lat), mają trójkę wspólnych dzieci - ich trzeci syn przyszedł na świat w lutym 2014 r.

Po rozstaniu z Rossdale'em Stefani związała się z kolegą z programu "The Voice" - gwiazdą country Blakiem Sheltonem.

"Ciężko odciąć się od najpoważniejszej rzeczy, która zdarzyła się w twoim życiu, jeśli jesteś artystą" - mówi lider Bush w rozmowie z Entertainment Tonight, przyznając, że rozwód wpłynął na zawartość płyty "Black and White Rainbows".

51-letni rockman ujawnił, że podczas pracy nad nowym materiałem napisał piosenki, które są zbyt osobiste, by mogły zostać opublikowane.

Mimo rozstania z żoną Rossdale wypowiada się w samych pozytywnych słowach o Gwen Stefani.

"Jest wspaniała, więc dlaczego miałbym myśleć o niej źle?" - powiedział.

Oto szczegóły płyty "Black and White Rainbows":

1. "Mad Love"

2. "Peace-s"

3. "Water"

4. "Lost in You"

5. "Sky Turns Day Glo"

6. "Toma Mi Corazon"

7. "All the Worlds Within You"

8. "Nurse"

9. "The Beat of Your Heart"

10. "Dystopia"

11. "Ray of Light"

12. "Ravens"

13. "Nothing but a Car Chase"

14. "The Edge of Love"

15. "People At War".