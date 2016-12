Burn This Song debiutuje: Diaboliczna opowieść o nienasyceniu ("Black Betty")

Na stronach Interii możecie zobaczyć teledysk "Black Betty" debiutującej polskiej grupy Burn This Song. Nagranie pojawiło się na ścieżce dźwiękowej do filmu "Wybór" (The Choice") Rossa Katza.

Burn This Song: Mikołaj Jaroszyk i Adam Nastawski /fot. Igor Drozdowski /

W ekranizacji powieści Nicholasa Sparksa wystąpili m.in. Benjamin Walker ("Abraham Lincoln: Łowca wampirów", "W samym sercu morza"), Teresa Palmer ("The Grudge - Klątwa 2", "Wiecznie żywy"), Maggie Grace ("Saga 'Zmierzch' - Przed świtem 1 i 2") i Tom Wilkinson ("Selma", "Grand Budapest Hotel", "Jeździec znikąd").

W filmie "The Choice" możemy usłyszeć utwór "Black Betty" nowej polskiej grupy Burn This Song. Zespół tworzą Mikołaj "Mick" Jaroszyk (gitarzysta i kompozytor wspierający swoją siostrę, wokalistkę Natalię Safran) i perkusista Adam "Chinaski" Nastawski, których wspiera Maciej Oława.

Autorstwo oryginału "Black Betty", który od 1939 roku inspiruje hołdujące amerykańskiej tradycji muzycznej pokolenia, przypisuje się Huddiemu Leadbetterowi. Największą popularność osiągnęła wersja grupy Ram Jam z 1990 r. Swoje wersje nagrywali także m.in. Tom Jones, Molly Hatchet, Meat Loaf, Ministry i Scooter.

Nie ma historycznej pewności, co do tego, kim lub czym była "Black Betty", pewne jest natomiast, że odkąd powstała, w sposób charakterystyczny dla pierwotnego bluesa bezceremonialnie dociera do najgłębiej skrywanych pragnień i instynktów. Nie dziwi więc, że w języku potocznym najczęściej odnosi się do pięknej tajemniczej kobiety, heroiny, broni, butelki whiskey, klątwy, a nawet więzienia.

Jak czytamy w zapowiedzi, nakręcony przez Igora Drozdowskiego teledysk "Black Betty" to dzika, diaboliczna opowieść o mrocznym nienasyceniu. Tajemnicze wnętrze stodoły staje się areną opętańczego tańca, kanwą dla opowieści o zaspokajaniu pragnień. Miejscem, w którym można bezkarnie podglądać i ulegać temu, co nieznane i hipnotyzujące.

W głównej roli tajemniczej tancerki wystąpiła Kornelia Maria Lech.