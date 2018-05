Buntowniczka Sarsa na wiosnę ("Pióropusze")

Fani Sarsy zdecydowali, że najnowszym singlem z płyty "Pióropusze" powinien zostać utwór tytułowy. Do piosenki powstał koncertowy teledysk, który możecie zobaczyć poniżej.

Sarsa zaprezentowała nowy teledysk /VIPHOTO / East News

W maju 2017 r. ukazał się album "Pióropusze". Na drugiej płycie Sarsy znalazły się m.in. przeboje "Bronię się" i "Volta" do nowej komedii Juliusza Machulskiego.



Reklama

Trzecim singlem była piosenka "Motyle i ćmy", a teraz przyszedł czas na tytułowe "Pióropusze".

Nad tym utworem wokalistka pracowała z producentem Bartoszem Dziedzicem.

"Promocja płyty nie może zakończyć się bez tytułowego singla. Mam wrażenie, że wiosna to idealny czas dla tego numeru. Utwór jest o tym, jak czasami buntujemy się, denerwujemy na niepowodzenia, podczas gdy już za rogiem czekają na nas niespodzianki, nowe pozytywne wyzwania... Jednym słowem nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jeśli chodzi o brzmienie to 'Pióropusze' są najbardziej pobudzającym utworem z albumu. Numer jest bardzo rytmiczny i na koncertach zawsze jest ogień" - opowiada Sarsa.



Za teledysk odpowiada Marta Smerecka.

Oprócz wokalistki możemy zobaczyć także muzyków jej zespołu: gitarzystę Pawła Smakulskiego z Golden Life (prywatnie partner Sarsy) i perkusistę Daniela Wernera (m.in. Patrycja Markowska, Ptaky, Fuzz).



Clip Sarsa Pióropusze