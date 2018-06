Bucks Fizz: Jay Aston walczy z nowotworem jamy ustnej

Jay Aston - 57-letnia wokalistka, która zrobiła furorę na Eurowizji na początku lat 80. z zespołem Bucks Fizz - wyznała, że zdiagnozowano u niej raka.

Jay Aston wraz z zespołem Bucks Fizz w 1981 roku wygrała Konkurs Eurowizji w Dublinie z piosenką "Making Your Mind Up". Teraz wokalistka walczy z ciężką chorobą, która może sprawić, że 57-latka już nigdy nie zaśpiewa.



U Aston zdiagnozowano raka jamy ustnej. Z tego też powodu piosenkarka przeszła operacją usunięcia części języka.

W rozmowie z "Daily Mirror" wokalistka powiedziała, że liczy na zahamowanie choroby. Brytyjka dodała, że będzie walczyć do końca ze względu na swoją 15-letnią córkę Josie.

"Myślę, że jeżeli wytną mi większą część języka nie będą mogła już nigdy śpiewać, a być może nawet mówić. Mam młodą córkę, chcę zobaczyć, jak dorasta, jak bierze ślub i jak pokazuje mi wnuki. Pierwszą rzeczą, którą powiedziałam po diagnozę było: 'Chcę być tu dla niej'" - tłumaczyła.



Bucks Fizz - Making your mind up - song for europe 1981

Obecnie Aston może występować i wraz z byłymi kolegami z Bucks Fizz - Cheryl Baker i Mike'em Nolanem - powołali do życia grupę The Fizz. Na koncertach po rekonwalescencji gwiazda lat 80. wspomaga się playbackiem. Wokale na potrzeby trasy nagrała jeszcze przed operacją.

Lekarze mają nadzieję, że leczenie Aston pójdzie zgodnie z ich planem i uda się wyleczyć wokalistkę, a ta nie będzie musiała rezygnować ze śpiewania.

Brytyjska piosenkarka jest jednak przygotowana na najgorsze i w razie zakończenia kariery dała przyzwolenie reszcie grupy na kontynuowanie działalności bez jej udziału.



