Bryan Adams miał romans z księżną Dianą? "Byliśmy świetnymi przyjaciółmi"

Bryan Adams zdementował pogłoski o jego rzekomym romansie z księżną Dianą. Kanadyjczyk przyznał, że był ze Spencer w dobrych relacjach, jednak do niczego między nimi nie doszło.

Spekulacje na temat romansu gwiazdora oraz brytyjskiej księżnej pojawiły się w marcu tego roku, kiedy to lokaj Diany, Paul Burrell, w jednym z australijskim programów telewizyjnych zdradził, że pomagał potajemnie dostawać się do Adamsowi do Kensington Palace.

Do rzekomego romansu miało dojść krótko po rozwodzie Diany z księciem Karolem (1996 rok). Co ciekawe wspominała o nim też była żona Kanadyjczyka, aktorka Cecilie Thomsen.

"Wiedziałam, że Bryan ma romans z Dianą. Był znajomym Paula Burrella i to on przedstawił go Dianie. Nie byłam wtedy zaproszona" - mówiła w 2003 roku w rozmowie z "Billed Bladet".

Na temat relacji z Dianą Bryana Adamsa zapytał Andy Cohen w swoim programie.

"Jest wiele plotek na temat tego, że miałeś romans z księżną Dianą. Jej lokaj stwierdził, że pomagał ci dostawać się do Kensington Palace. Jak opisałbyś wasze relacje?" - spytał prowadzący.

"Byliśmy świetnymi przyjaciółmi. A nikt nie musiał mnie przemycać, po prostu bym się wtoczył" - stwierdził i dodał, że nie było w ich przyjaźni seksualnego podtekstu.



W trakcie tej samej rozmowy Adams przyznał, że wysłał zdjęcie swojego penisa Eltonowi Johnowi i był to jedyny taki przypadek w jego życiu.

Kanadyjczyk opowiedział również o swojej pasji fotografowania. Przez wiele lat muzyk robił zdjęcia gwiazdom i celebrytom (Amy Winehouse, Lindsay Lohan, Elżbieta II). Zapytany, kto robił najwięcej problemów przy okazji wykonywania zdjęć, przyznał, że byli to najczęściej nie sami fotografowani, a ich przedstawiciele.



