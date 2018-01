Bruno Mars i Cardi B remiksują (nowy teledysk "Finesse (Remix)")

Bruno Mars zrobił niespodziankę swoim fanom i wypuścił remiks swojego utworu "Finesse". W nowej wersji piosenki gościnnie rapuje Cardi B.

Cardi B jest rozchwytywana /Dimitrios Kambouris /Getty Images

Utwór "Finesse" pochodzi z wydanego w 2016 roku albumu "24K Magic". Dotąd płytę promowały takie utwory jak tytułowy "24K Magic", "That’s What I Like", "Versace On the Floor" i "Chunky".

Reklama

Do zremiksowanej wersji utworu "Finesse" Bruno Mars zaprosił wschodzącą gwiazdę amerykańskiego hip hopu, Cardi B.

Remiksowi dodatkowo towarzyszy teledysk wyreżyserowany przez Marsa.

Przypomnijmy, że Bruno Mars - po udanym koncercie w Krakowie - wróci do naszego kraju, będzie gwiazdą tegorocznej edycji Open'er Festival w Gdyni.

Zobacz teledysk "Finesse (Remix)":



Clip Bruno Mars Finesse (Remix) feat. Cardi B

Sprawdź tekst utworu "Finesse" w serwisie Teksciory.pl