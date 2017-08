Bruce Springsteen na Broadwayu: Osobiście i intymnie

Amerykański rockman Bruce Springsteen, znany ze swoich gigantycznych koncertów organizowanych na stadionach wypełnionych po brzegi, ogłosił serię bardziej kameralnych występów. Planuje dać szereg koncertów na Broadwayu.

Bruce Springsteen na scenie /fot. Mark Kolbe /Getty Images

"Chciałbym dać występy, które będą tak osobiste i intymne, jak tylko to możliwe" - powiedział legendarny rockman w oświadczeniu ogłaszającym jego koncerty rozpoczynające się od października.

"Wybrałem Broadway dla tego projektu, ponieważ tam można znaleźć piękne stare teatry, które wydawały się być właściwymi w kontekście tego, co chciałem znaleźć" - powiedział 67-letni wykonawca.

"Nawet z 960 miejscami, Walter Kerr Theater jest prawdopodobnie najmniejszym pomieszczeniem, w którym grałem w ciągu ostatnich 40 lat" - dodał rozbawiony.

Cykl koncertów "Springsteen na Broadwayu" rozpocznie się 12 października. Będzie to po pięć koncertów w każdym tygodniu. Cykl występów będzie trwał do 26 listopada.

Bruce Springsteen jest jednym z artystów, którzy sprzedali najwięcej płyt w Stanach Zjednoczonych. W ubiegłym roku opublikował autobiografię, "Born to Run", w której opowiada o swoim skromnym dzieciństwie w New Jersey, drodze do sławy i swej walce z depresją.