Broken Hope: Szczegóły premiery "Mutilated And Assimilated"

Muzycy grupy Broken Hope z USA odliczają już dni do premiery nowej płyty.

Broken Hope: "Gwałtowne i bezlitosne, mroczne i ciężkie" /Oficjalna strona zespołu

Siódmy album deathmetalowców z Chicago trafi na rynek 23 czerwca z nalepką Century Media Records.



Reklama

Płyta dostępna będzie w formacie CD oraz w specjalnej edycji wraz z materiałem DVD (digipack). Nie zabraknie również wersji cyfrowej.



"Nowe utwory są gwałtowne i bezlitosne, mroczne i ciężkie" - powiedział Jeremy Wagner, lider Broken Hope.



Przypomnijmy, że wszystkie partie gitar rytmicznych zostały nagrane przy użyciu oryginalnych wioseł Jeffa Hannemana, zmarłego w 2013 gitarzysty Slayera. Jeremy Wagner, gitarzysta Broken Hope, nabył je od Kathryn Hanneman, wdowy po zmarłym muzyku Slayera.



Album wyprodukowano pod okiem Scotta Creekmore'a.



Okładkę zaprojektował uznany amerykański artysta Wes Benscoter.



Oto program albumu "Mutilated And Assimilated":



1. "The Meek Shall Inherit Shit"

2. "The Bunker"

3. "Mutilated And Assimilated"

4. "Outback Incest Clan"

5. "Malicious Meatholes"

6. "Blast Frozen"

7. "The Necropants"

8. "The Carrion Eaters"

9. "Russian Sleep Experiment"

10. "Hell's Handpuppets"

11. "Beneath Antarctic Ice"

12. "Swamped-In Gorehog".