Brodka znów triumfuje. Album "Clashes" platynową płytą

Najnowszy album Brodki "Clashes" otrzymał status platynowej płyty. To już drugie takie wyróżnienie w karierze wokalistki.

Po ogromnym sukcesie płyty "Granda" (2011) Brodka zamiast pozować na ściankach w blasku reflektorów i podpisywać kontrakty reklamowe, ruszyła w podroż po świecie. Zbierała doświadczenia z nowych miejsc. Grała na takich imprezach, jak: teksański South By South West, nowojorski CMJ, brytyjski Great Escape. Zwiedziła m.in. Meksyk, Japonię i Stany.

Płyta "Clashes" ukazała się 13 maja 2016 roku. Promowały ją single "Heroses", "Santa Muerte" oraz "Up In the Hill".

Kilka miesięcy od premiery album Brodki uzyskał status platynowej płyty. Ogłoszono również, że kolejnym singlem z wydawnictwa jest utwór "My Name Is Youth", któremu towarzyszy teledysk autorstwa Anety Grzeszykowskiej i Jana Smagi. Obraz ten powstał w ramach 3. edycji międzynarodowego projektu artystycznego "20 before 17" organizowanego przez Red Bull.

W związku z licznymi prośbami fanów, Brodka ogłosiła także kolejną część trasy koncertowej w roku 2017.

Część piosenek na płytę "Clashes" powstała w Nowym Jorku, gdzie wokalistka poznała producenta Noah Georgesona oraz podpisała kontrakt z wytwórnią płytową Play It Again Sam. "Cieszę się, że moimi kolegami z wytwórni nagle są Editors, Pixies czy Roisin Murphy" - mówiła Brodka.

"Clashes" to album w całości po angielsku, którym Brodka zamierza podbić międzynarodowy rynek muzyczny.

"Ta płyta jest zaśpiewana po angielsku, ze świadomością, że trafi na rynek, gdzie muzyki jest aż za wiele i tylko zrobienie czegoś zupełnie swojego, absolutnie autorskiego, może nawet szalonego, ma jakiś sens. Bo tylko wtedy ktoś może to zauważyć. Nie wiem, jak wyglądałby ten album, gdybym nagrywała go po prostu jako moją czwartą płytę na Polskę. Może brzmiałaby inaczej" - powiedziała Brodka.

CLASHES TOUR 2017:

30.03. LUBLIN - Centrum Spotkania Kultur

01.04. WROCŁAW - Narodowe Forum Muzyki

13.04. GDAŃSK - Teatr Szekspirowski

24.04. KATOWICE - Filharmonia Śląska

05.05. SUWAŁKI - Suwalski Ośrodek Kultury

15.05. POZNAŃ - Teatr Wielki Opera

18.05. WARSZAWA - Filharmonia Narodowa

30.05. SZCZECIN - Filharmonia Szczecińska