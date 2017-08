Brodka wraca do Trójki

Monika Brodka po przerwie wraca na antenę radiowej Trójki ze swoją audycją "Lamenty i odmęty".

Brodka będzie kontynuowała swoją przygodę z radiem /VIPHOTO /East News

Autorski program Moniki Brodki nadawany będzie znów od pierwszego piątku września do końca roku, od godziny 22:05.

Ponieważ to powrót Brodki do Trójki, a także z początkiem września powrót do szkoły, pierwsza audycja będzie właśnie o powrotach. Artystka nie ukrywa, że pozazdrościła audycji w radiowej Czwórce swojej koleżance, Zamilskiej, z którą spotyka się podczas trasy Męskie Granie i postanowiła odnowić przygodę z Trójką oraz audycją "Lamenty i odmęty".

Brodka to wokalistka, która z popowej gwiazdy wylansowanej przez telewizyjny talent-show, zmieniła się w świadomą i poszukującą artystkę. Jest laureatką Fryderyków czy MTV Europe Music Awards. Jej najnowszy album "Clashes" ukazał się 13 maja 2016 roku i zadebiutował na 1. miejscu listy sprzedaży OLiS.

Płytę "Clashes" promowały takie single jak "Horses", "Santa Muerte" i "Up In the Hill".



