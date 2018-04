Britney Spears udostępniła zdjęcia sprzed 17 lat

Britney Spears przypomniała swoim fanom, jak wyglądała w 2001 roku. Wokalistka udostępniła zdjęcia ze specjalnej sesji sprzed 17 lat.

36-letniej Britney Spears wiele młodszych koleżanek może pozazdrościć figury i osiągnięć /Christopher Polk /Getty Images

Fotografie, które udostępniła Britney Spears pochodzą z sesji zdjęciowej dla magazynu "Rolling Stone". Galeria udostępniona przez Spears zgarnęła na Instagramie ponad 600 tys. polubień.

Reklama

Ich autorem jest Marek Saliger, ceniony artysta, który współpracował m.in. ze wspominanym "Rolling Stone", a także "GQ" i "Vanity Fair". W trakcie swojej kariery robił zdjęcia najważniejszym gwiazdom muzyki - Lenny’emu Kravitzowi, Mickowi Jaggerowi, Kurtowi Cobainowi i Tony’emu Bennettowi.

W czasie, gdy zrobiono wspomniane zdjęcia, 20-letnia Britney Spears była u szczytu sławy. Na koncie miała dwa świetnie przyjęte przez słuchaczy albumy - "...Baby One More Time" (1999 r., 18 mln sprzedanych egzemplarzy na całym świecie) oraz "Oops! I Did It Again" (2000 r., 14 mln sprzedanych kopii) - a także radiowe hity takie jak: "...Baby One More Time", "(You Drive Me) Crazy", "Oops! I Did It Again", "Lucky" i "Stronger".



W listopadzie 2001 roku ukazała się trzecia płyta Spears nazwana po prostu "Britney" i również osiągnęła ogromny sukces komercyjny. Krążek pokazujący wokalistkę w bardziej dojrzałym wydaniu, sprzedał się w nakładzie 15 milionów egzemplarzy, a listy przebojów podbijały piosenki "I'm Slave 4 U", "I’m Not a Girl, Not Yet a Woman" i "Overprotected".



Britney Spears kończy 33 lata 1 9 Britney Spears w 2000 roku. Autor zdjęcia: Źródło: Getty Images 9

W następnym roku Spears zaliczyła debiut kinowy w filmie "Crossroads - dogonić marzenia". Wokalistka otrzymała za niego Złotą Malinę w kategorii najgorsza aktorka.

W tym samym czasie magazyn "Forbes" uznał piosenkarkę za najbardziej wpływową celebrytkę na świecie, a media okrzyknęły nowym symbolem seksu.