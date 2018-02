Brit Awards: Basistka ​Haim bohaterką drugiego planu

Podczas gali Brit Awards uwagę widzów przykuło nietypowe zachowanie Este Haim z siostrzanej grupy Haim.

Este Haim rozbawiła widzów Brit Awards /

Prowadzący galę Jack Whitehall przysiadł się do stolika Liama Payne'a (One Direction) i jego partnerki Cheryl. W ostatnim czasie plotkowano, że gwiazdorska para (w marcu 2017 r. urodził się ich syn) może się rozstać.

Gwiazdy z białymi różami na rozdaniu Brit Awards 2018

Ich obecność na Brit Awards miała w ten sposób pokazać, że plotkarskie media mijają się z prawdą.

Jednak ich rozmowę przyćmiło zachowanie siedzącej przy drugim stoliku za plecami Payne'a Este Haim, basistki grupy Haim.

31-latka wykorzystała moment, by udawać flirt z kamerą - na niby malowała swoje usta szminką, posyłała całusy i zalotne spojrzenia, by na koniec wyszeptać "zadzwoń do mnie", popierając to sugestywnym gestem. Jej siostry z zespołu oraz widzowie nie mogli powstrzymać się od śmiechu, przy pełnej nieświadomości Cheryl, Liama i prowadzącego galę.

Jack Whitehall's Best Bits | The BRIT Awards 2018

"Nie byłam pijana, po prostu żyję w zgodzie ze sobą" - napisała na Twitterze Este.



Nieco bardziej wylewna artystka była w trakcie wywiadu dla BBC Radio 1, podczas którego basistka nagrała się na pocztę głosową Brytyjce. "Hej Cheryl, tutaj Este Haim. Gram w zespole Haim ze swoimi siostrami. Zanim zacznę. Gratuluję dziecka. Wczoraj wieczorem tak się zdarzyło, że usiadałam za tobą na gali Brit i bawiłam się świetnie. Jednak niektóre osoby w sieci twierdziły, że nie powinna, no nie wiem, wtykać nosa, w to, co dzieje się przede mną. W każdym razie nie ma między nami konfliktu i zapraszam cię na nasz koncert w Alexander Palace 15 czerwca" - mówiła.



Brit Awards 2018: Gwiazdy na czerwonym dywanie

Dodajmy, że grupę Haim 7 czerwca będzie można zobaczyć w Klubie Stodoła w Warszawie.



Siostry ruszają w europejską trasę koncertową promującą ich ostatni album "Something To Tell" z lipca 2017 r. Płytę promowały single "Want You Back", "Right Now" oraz "Little of Your Love".

Haim Want You Back

