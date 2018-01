Brit Awards 2018: Dua Lipa najczęściej nominowana

​Dua Lipa zapisała się w historii Brit Awards, zdobywając pięć nominacji do tej nagrody. Nigdy wcześniej nie udało się to żadnej solowej wokalistce.

Ceremonia rozdania Brit Awards odbędzie się 21 lutego.

Poznaliśmy już tegoroczne nominacje do statuetek. Najwięcej z nich - pięć - zgromadziła promująca obecnie swój debiutancki album Dua Lipa.

Żadnej innej kobiecie w historii Brit Awards nie udało się dotąd otrzymać aż tylu nominacji. Wyróżniono ją w kategorii: najlepsza brytyjska solowa artystka, teledysk roku, przełomowy artysta, utwór roku oraz album roku.



"Jak to możliwe" - skomentowała krótko Dua Lipa na Twitterze.

Przypomnijmy, że wokalistka wystąpi w tym roku w Polsce podczas Orange Warsaw Festival. Impreza odbędzie się 1-2 czerwca na Torze Wyścigów Konnych na Służewcu. Dua Lipa w 2017 roku wystąpiła po raz pierwszy w Polsce podczas festiwalu Open'er.



Szansę na trzy nagrody ma w tym roku Ed Sheeran.

Nominacje Brit Awards 2018

Brit Awards 2018 - Artystka Roku:

Dua Lipa

Jessie Ware

Kate Tempest

Laura Marling

Paloma Faith

Brit Awards 2018 - Artysta Roku:

Ed Sheeran

Liam Gallagher

Loyle Carner

Rag'N'Bone Man

Stormzy

Brit Awards 2018 - Piosenka Roku:

Calvin Harris Feat. Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean - "Feels"

Clean Bandit Feat. Zara Larsson - "Symphony"

Dua Lipa - "New Rules"

Ed Sheeran -"Shape of You"

J Hus - "Did You See"

Jax Jones Feat. Raye - "You Don't Know Me"

Jonas Blue Feat. William Singe - "Mama"

Liam Payne Feat. Quavo - "Strip That Down"

Little Mix - "Touch"

Rag'n'Bone Man - "Human"



Brit Awards 2018 - Zespół Roku:

Gorillaz

London Grammar

Royal Blood

Wolf Alice

The xx

Brit Awards 2018 - Przełomowy Artysta:

Dave

Dua Lipa

J Hus

Loyle Carner

Sampha

Brit Awards 2018 - Teledysk Roku:

Anne-Marie - "Ciao Adios"

Calvin Harris Feat. Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean - "Feels"

Clean Bandit Feat. Zara Larsson - "Symphony"

Dua Lipa - "New Rules"

Ed Sheeran - "Shape of You"

Harry Styles - "Sign of The Times"

Jonas Blue Feat. William Singe -"Mama"

Liam Payne Feat. Quavo - "Strip That Down"

Little Mix - "Touch"

ZAYN and Taylor Swift - "I Don't Wanna Live Forever"



Brit Awards 2018 - Artysta Roku - Świat:

Beck

Childish Gambino

DJ Khaled

Drake

Kendrick Lamar

Brit Awards 2018 - Artystka Roku - Świat:

Alicia Keys

Björk

Lorde

Pink

Taylor Swift

Brit Awards 2018 - Zespół Roku - Świat:

Arcade Fire

Foo Fighters

Haim

The Killers

LCD Soundsystem

Brit Awards 2018 - Album Roku:

Dua Lipa - "Dua Lipa"

Ed Sheeran - "÷"

J Hus - "Common Sense"

Rag'n'Bone Man - "Human".