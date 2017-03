Bovska prezentuje odjechany "Cyrk"

Poniżej możecie zobaczyć teledysk "Cyrk", który zapowiada drugą płytę Bovskiej.

Bovska na planie teledysku "Cyrk" /materiały promocyjne

Bovska to pseudonim artystyczny Magdy Grabowskiej-Wacławek - wokalistki, autorki tekstów, kompozytorki, graficzki i ilustratorki.

Reklama

Artystka zdobyła popularność dzięki singlom, które pojawiały się w filmie "Planeta singli" ("The man with an unknown soul") oraz TVN-owskim serialu "Druga szansa" ("Kaktus", "Składak"). Piosenki te znalazły się też na debiutanckim albumie Bovskiej, który ukazał się 11 marca 2016 roku. Płytę zatytułowaną "Kaktus" wokalistka stworzyła we współpracy z Janem Smoczyńskim.

Na wiosnę ma się ukazać drugi album zatytułowany "Pysk". Pierwszą odsłoną jest klip do piosenki "Cyrk". Teledysk do nowego utworu to mocno metaforyczna podróż po wielobarwnym, cyrkowym świecie, w którym absolutnie wszystko jest możliwe.



Reżyserem i autorem scenariusza jest Martyna Iwańska, laureatka wielu prestiżowych wyróżnień, m.in. Yacha w kategorii najlepszej reżyserii ("Unconscious" Rebeki). Teledyski jej autorstwa były prezentowane na licznych międzynarodowych festiwalach, m.in. w Nowym Jorku, Los Angeles oraz Berlinie. Pracowała także z m.in. Natalią Nykiel i grupą Rysy.



"Idea była prosta: chciałam wykreować wysmakowaną, nieco groteskową przestrzeń cyrku, w której fikcja będzie się mieszała z rzeczywistością. Figlarny świat, w którym ludzie i przedmioty przeczą grawitacji, głowy są wielkości ścian, a zdefragmentowane ciała tworzą magiczne kolaże. To wszystko z delikatnym przymrużeniem oka i lekką przesadą" - opowiada Martyna Iwańska.

Clip Bovska Cyrk

"Piosenka 'Cyrk' to opowieść pół żartem pół serio mieniąca się wieloma kolorami zarówno tekstowo jak brzmieniowo. Dzięki niej cały nowy album 'Pysk' zapełnił się dzikimi zwierzętami i osobliwościami. Teledysk, zrealizowany z przymrużeniem oka, stanowi idealne dopełnienie tego utworu" - dodaje Bovska.