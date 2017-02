Bovska: Nowa płyta "Pysk" na wiosnę

Bovska zapowiada nową płytę. Drugi album w dyskografii wokalistki ma ukazać się wiosną tego roku.

Bovska szykuje kolejną płytę /Piętka Mieszko /AKPA

Bovska to pseudonim artystyczny Magdy Grabowskiej-Wacławek - wokalistki, autorki tekstów, kompozytorki, graficzki i ilustratorki.

Artystka zdobyła popularność dzięki singlom, które pojawiały się w filmie "Planeta singli" ("The man with an unknown soul") oraz TVN-owskim serialu "Druga szansa" ("Kaktus", "Składak"). Piosenki te znalazły się też na debiutanckim albumie Bovskiej, który ukazał się 11 marca 2016 roku. Płytę zatytułowaną "Kaktus" wokalistka stworzyła we współpracy z Janem Smoczyńskim.

Teraz Boska zapowiada swoją drugą płytę zatytułowaną "Pysk", której premierę zaplanowano na wiosnę tego roku.

"PYSK. To energia i haj. Ciemność i światło, w połączeniu z lekkością i rytmicznością beatu. Łagodność wokali, które jednak często nieoczekiwanie tną na ostro. Pysk to świat oglądany przez pryzmat wyobrażeń i humoru, czasem z przymrużeniem oka, a czasem bardziej na poważnie. Ale z dystansem. Pysk to kontrasty, wycieczki na kosmodrom, intymność ciała, miłość i kochanie. Pysk to wreszcie wybuch koloru i sposób zmierzenia się z rzeczywistością, poprzez spoglądanie na świat i ludzi przez pryzmat piosenek. Nie zawsze o sobie. A to wszystko w oparach gęstego warszawskiego smogu, gdzie czasem można dostać w pysk" - czytamy w zapowiedzi prasowej.

Zdjęcie Nowa płyta Bovskiej coraz bliżej (zdjęcie nie jest okładką albumu) /Katarzyna Bielska /materiały prasowe