Bonobo w duecie z Nickiem Murphy (nowy utwór "No Reason")

​Bonobo opublikował kolejny utwór z nadchodzącego albumu "Migration". Tym razem, w piosence "No Reason", usłyszeć możemy wokal Nicka Murphy’ego, znanego wcześniej jako Chet Faker.

"No Reason" to trzeci singel zwiastujący najnowszą płytę Bonobo.

W piosence gościnnie pojawia się australijski muzyk, Nick Murphy, który wcześniej występował pod pseudonimem Chet Faker. Współpraca dwóch przyjaciół, którzy znają się i cenią od lat, zaowocowała tanecznym numerem wzbogaconym lirycznym wokalem Nicka. Finalną wersję piosenki artyści nagrali wspólnie w studiu, w Nowym Jorku.

Wydawnictwo "Migration" ukaże się 13 stycznia. Poprzednio Bonobo zaprezentował utwory: "Kerala" oraz "Break Apart" z wokalnym udziałem Rhye.

Obok Nicka Murphy’ego wśród gości na płycie Brytyjczyka usłyszymy też Nicole Miglis - wokalistkę Hundred Waters, marokańską grupę Innov Gnawa czy wspomnianego już Rhye.

Bonobo wraz z takimi artystami jak Caribou, Jon Hopkins czy Four Tet na nowo definiuje i popularyzuje formułę muzyki elektronicznej. Do wielkich miłośników twórczości Anglika zaliczają się takie sławy jak Skrillex, Wiz Khalifa czy Disclosure, a do inspiracji jego muzyką przyznaje się też nowa fala młodych artystów: Flume, Tokimosta czy Nils Frahm. "The North Borders" - poprzedni krążek gwiazdy Ninja Tune - trafił na szczyty list sprzedaży po obu stronach Atlantyku i do TOP 30 ogólnej listy brytyjskiej. Promując album, Bonobo zagrał 175 koncertów z dwunastoosobowym zespołem, zaś światową trasę zamknął spektakularnym sukcesem - występem dla dziesięciotysięcznej publiki w londyńskim Alexandra Palace.