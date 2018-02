BOKKA zdradza szczegóły nowej płyty "Life On Planet B"

Trzeci album tajemniczej BOKKI zatytułowany "Life On Planet B" ukaże się 20 kwietnia.

Okładka płyty "Life On Planet B" /

20 kwietnia, za sprawą [PIAS] Poland and Eastern Europe, ukaże się trzeci album BOKKI zatytułowany "Life On Planet B". Będzie to następca albumu "Don’t Kiss and Tell" z 2015 roku.

Na płycie znajdzie się 10 autorskich kompozycji zarejestrowanych w Little Studio w Konstancinie. Współproducentem albumu jest Daniel Walczak (producent debiutanckiej płyty Curly Heads, współproducent drugiego albumu Dawida Podsiadło). Za miks całego materiału odpowiedzialny jest Daniel Walczak, Rafał Smoleń oraz sam zespół.

"Z Danielem pracuje nam się świetnie. Jest niezwykle osłuchany i wyjątkowo uporządkowany, co w tym zawodzie jest rzadkością. To człowiek, na którego zawsze można liczyć. Niewielu wie też o tym, że najbardziej kręci go muzyka elektroniczna, co dla nas było istotnym kryterium w doborze osoby, z którą moglibyśmy współpracować " - deklaruje zespół.

Na nowej płycie BOKKA ujawnia swoją własną planetę - Planetę B, na której "często świeci słońce, a gdy zapada noc jest tak ciemno, że widać wszystkie gwiazdy. Tam czujemy się najbliżej kosmosu. Planetę B zamieszkują niezliczone gatunki ptaków, egzotyczne koguty, kury, pies oraz dwie wiewiórki". Album wymyka się gatunkowym kategoryzacjom. Bywa eteryczny i zmysłowy, to znów emanuje żywym pulsem i niekłamaną energią. BOKKA nie przestaje się rozwijać, pozostając jednym z najciekawszych reprezentantów rodzimej muzyki avant pop.

Niebawem pojawi się okazja, aby zobaczyć zespół na żywo. Więcej szczegółów poniżej:

19-21.04 Poznań, Enea Spring Break Showcase Festival & Conference

20.04 Gdańsk, Stary Maneż

Clip Bokka Answer Me

Sprawdź tekst utworu "Answer Me" w serwisie Teksciory.pl!

Tracklista:

1. "Day 1"

2. "In Love With The Dead Man"

3. "Secret Void"

4. "Forgive Me"

5. "Take My Hand"

6. "Paper Fuse"

7. "Button"

8. "Hello Darkness"

9. "Breach"

10. "Run For Yourself".