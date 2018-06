Blue Cafe: Dominika Gawęda i Modny Tata (teledysk "Niebo")

Poniżej możecie zobaczyć teledysk "Niebo", który zapowiada nadchodzącą płytę "Double Soul" grupy Blue Cafe.

Z okazji jubileuszu 20-lecia formacja Blue Cafe dowodzona przez gitarzystę i kompozytora Pawła Rurak-Sokala przygotowuje nowy album i trasę koncertową.

"'Double Soul' to wytrawność brzmień na najwyższym poziomie, to płyta wysmakowana, pełna pięknych melodii, wokalnych wzruszeń i aranżacji. Jak mówi zespół to 'muzyka z duszą'. 'Double Soul' to także nowa wokalna odsłona Dominiki Gawędy, która w niezwykle dojrzały i charyzmatyczny sposób zabiera nas w piękną muzyczną podróż" - czytamy w zapowiedzi nowego wydawnictwa.

- Podwójna dusza to taki tytuł dwuznaczny. Po prostu jest to płyta z duszą, bo rzeczywiście te utwory są bardzo uduchowione, emocjonalne. Te utwory łączą się w całość, bardzo duży nacisk postawiliśmy na warstwę tekstową. Myślę, że ta płyta jest wyjątkowa i mam nadzieję, że taki też będzie odbiór naszych fanów - mówi Interii wokalistka Dominika Gawęda.

- W każdym człowieku drzemie ta podwójność - w odniesieniu do świata, do przemyśleń, do miłości, do refleksji. Tu sobie mogliśmy pozwolić na większą świadomość, taką dojrzałość muzyczną, literacką i instrumentalną i myślę, że to jej duża siła - dodaje Paweł Rurak-Sokal.

Po pierwszym singlu "Między nami" zespół prezentuje teledysk do piosenki "Niebo".

Autorkami tekstu są Dominika Gawęda i Sarsa, a muzykę tradycyjnie napisał Paweł Rurak-Sokal.

W teledysku obok liderów Blue Cafe wystąpił Michał Będźmirowski, bloger znany jako Modny Tata, uczestnik ostatniej edycji programu "Agent - Gwiazdy" (odpadł jako pierwszy).

Klip nakręcił w Zagórzu Śląskim Pascal Pawliszewski, który pracował wcześniej z takimi wykonawcami, jak m.in. Feel i Lanberry, Cugowscy, Lady Pank, Ania Wyszkoni, Marta Gałuszewska, Pączki w Tłuszczu, Michał Bajor, Mateusz Grędziński, Patryk Kumór, Adam Stachowiak, Alicja Janosz, Paulina Lenda i Ania Kłys.

Oto szczegóły płyty "Double Soul":

1. "Intro"

2. "Impuls"

3. "Między nami"

4. "Niebo"

5. "Jak to"

6. "Bezpowrotnie"

7. "Zatrzymaj"

8. "Silence And Pain"

9. "Take It Slow"

10. "Talk To Me Now"

11. "Journey"

12. "Reflection".